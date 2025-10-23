Мониторинг организации дорожного движения у школы № 31 провели в Химках
Реализация программы «Дом-школа-дом» проходит в Химках. Учителя, общественные активисты и глава депутатского объединения «Единой России» Александр Васильев провели инспекцию организации дорожного движения вблизи школы № 31.
Проверка охватила два основных маршрута, которыми дети ежедневно добираются до школы и возвращаются домой. Главная задача — обеспечить максимально безопасный путь для школьников, снизив количество дорожно-транспортных происшествий с их участием.
Маршруты, по которым ходят дети, оборудованы тротуарами, в темное время суток включается уличное освещение, а возле школы есть пешеходный переход.
Однако выявлены и недостатки. Так, несмотря на установленный знак «Жилая зона», отсутствует предупредительный знак «Дети». Автомобили, припаркованные во дворах, создают дополнительные препятствия и риски для безопасности детей.
«Проект „Дом-школа-дом“ ориентирован на конкретные практические действия. Мы не только оцениваем текущую ситуацию, но и сразу предлагаем решения. В Химках уже проверили пять образовательных учреждений. По результатам каждой инспекции, при необходимости, подаем депутатские запросы в соответствующие органы для установки необходимых знаков, обновления разметки и упорядочивания парковки», — рассказал Александр Васильев.
Проверки школьных маршрутов проходят в рамках федерального проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия».