Мониторинг организации дорожного движения у школы № 31 провели в Химках

Проверка охватила два основных маршрута, которыми дети ежедневно добираются до школы и возвращаются домой. Главная задача — обеспечить максимально безопасный путь для школьников, снизив количество дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Маршруты, по которым ходят дети, оборудованы тротуарами, в темное время суток включается уличное освещение, а возле школы есть пешеходный переход.

Однако выявлены и недостатки. Так, несмотря на установленный знак «Жилая зона», отсутствует предупредительный знак «Дети». Автомобили, припаркованные во дворах, создают дополнительные препятствия и риски для безопасности детей.

«Проект „Дом-школа-дом“ ориентирован на конкретные практические действия. Мы не только оцениваем текущую ситуацию, но и сразу предлагаем решения. В Химках уже проверили пять образовательных учреждений. По результатам каждой инспекции, при необходимости, подаем депутатские запросы в соответствующие органы для установки необходимых знаков, обновления разметки и упорядочивания парковки», — рассказал Александр Васильев.

Проверки школьных маршрутов проходят в рамках федерального проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия».