Мониторинг коммерческих объектов провели на Рождественской улице в Мытищах

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг совместно с представителями МУ МВД России «Мытищинское», управления ЖКХ, управляющей компании и регионального оператора провели рейд по коммерческим объектам на улице Рождественская, дом 11. Целью обхода стало выявление нарушений действующего законодательства.

В ходе мониторинга были выявлены различные нарушения: отсутствие договоров на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), отсутствие урн и уголков потребителей, а также наличие граффити и незаконной рекламы на фасадах зданий. По итогам проверки семнадцати предпринимателям вручены официальные уведомления с требованием устранить выявленные нарушения.

Часть замечаний, в частности связанные с рекламой и граффити, была оперативно устранена. Предпринимателей, у которых отсутствуют договоры на вывоз ТКО, ожидает вызов в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.

Администрация городского округа Мытищи напоминает, что в случае обнаружения нарушений граждане могут обратиться в управление потребительского рынка и услуг по адресу: Новомытищинский проспект, 30/1, телефон 8 495 581-13-48.