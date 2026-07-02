Мониторинг безопасности провели в летнем лагере школы № 30 в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В школе № 30 Химок состоялась проверка летнего лагеря. Всего в этом году для школьников в летний период открылось 14 образовательных учреждений.

Директор учреждения, муниципальный депутат Татьяна Кавторева, вместе с родителями оценила условия отдыха детей. В ходе мониторинга проверили состояние помещений, соблюдение санитарных норм, работу систем противопожарной безопасности и охраны. Особое внимание уделили организации питания, наличию аптечек и готовности персонала к нештатным ситуациям.

«Совместный мониторинг с родителями — это открытость и прозрачность нашей работы. Мы вместе проверили все ключевые аспекты: от состояния игровых комнат до готовности сотрудников действовать в экстренных ситуациях», — отметила Татьяна Кавторева.

По итогам проверки нарушений не выявлено. Летняя смена продолжает работу в штатном режиме. Для детей организованы творческие мастерские, спортивные мероприятия и экскурсии.

Лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук добавил, что регулярный мониторинг безопасности в детских лагерях с участием родителей помогает своевременно выявлять возможные риски и обеспечивать комфортные условия для отдыха детей в период каникул.