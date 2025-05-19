МОНИКИ выиграл в двух номинациях на всероссийском форуме здоровья

Подмосковные медики приняли участие в форуме «Здоровье нации — основа процветания России» в Москве. МОНИКИ представил экспозицию с инновационными разработками. Учреждения выиграло в двух номинациях, а его стенд признали самым стильным.

Главное темой форума стало обеспечение условий для продолжительной и активной жизни россиян. Один из участников стал МОНИКИ имени Владимирского, который представил симуляционный центр с инновационными разработками, включая костюм, имитирующий снижение подвижности и зрения, а также аппарат для определения возраста сосудов и виртуальный тренажер для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации.

«Наш институт всегда ориентирован на поддержание здоровья и доступность качественной медицинской помощи для жителей Московской области. Мы постоянно стремимся к улучшению, следим за последними достижениями в медицине и активно внедряем новейшие технологии в нашу работу. Я искренне надеюсь, что этот форум стал той площадкой, которая помогает людям осознать значимость здоровья и необходимость ведения здорового и активного образа жизни», — сказал директор МОНИКИ Константин Соболев.

В результате МОНИКИ победил в номинациях «Лучший просветительский проект для детей и молодежи» и «Инновационный подход к профилактике и управлению хроническими заболеваниями», а стенд учреждения выиграл в конкурсе региональных экспозиций как самый стильный.