Молодым педагогам вручили дипломы в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик обратилась к молодым специалистам с напутственными словами. «Для того чтобы стать хорошим учителем, необходимо не только любить предмет, который преподаешь, но и проявлять любовь к тем, кому этот предмет преподается. Желаю вам, чтобы вы стали именно такими педагогами, к которым дети будут стремиться попасть», — подчеркнула Ирина Ваврик.

Высокий уровень подготовки выпускников также отметил профессорско-преподавательский состав университета. Декан факультета дошкольного, начального и специального образования Олеся Кабалина акцентировала внимание на том, что нынешние выпускники уже являются состоявшимися профессионалами, добавив, что многие из них не дожидались получения диплома и успешно совмещают учебу с работой в образовательных учреждениях.

Для большинства выпускников выбор профессии был осознанным и глубоко личным решением. Например, Анастасия Шумилова призналась, что на ее решение стать педагогом оказал влияние пример ее семьи. Родные всегда говорили об этой работе не как о рутинной деятельности, а как о деле, способном изменить людей к лучшему. Это стало для нее основным ориентиром, и сейчас Анастасия понимает, что находится на своем месте.