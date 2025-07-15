Молодых медиа-активистов Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую молодежную премию в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Она пройдет до 25 октября.

Премию проводят при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей». Она направлена на выявление и поддержку талантливых молодых людей от 14 до 35 лет, которые работают в медиа.

Конкурс даст возможность участникам обменяться опытом, развить свои проекты и укрепить профессиональное сообщество.

Впервые премия состоялась в 2024 году. В ней участвовали 10 тысяч человек со всей страны. В этом году конкурс включит в себя 12 номинаций, охватывающих разные направления. В каждой из них будет три победителя. Призовой фонд составит 12 миллионов рублей: 600 тысяч за первое место, 300 тысяч — за второе и 100 тысяч — за третье.

Заявки будут принимать до 17 августа, в сентябре пройдет заочная оценка, затем — народное голосование. Финалисты защитят свои проекты 24 октября. Церемония награждения состоится 25 октября.

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