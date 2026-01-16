Молодые семьи из Истры получили сертификаты на приобретение жилья

Это первые получатели сертификатов в муниципалитете в этом году. До конца года поддержку окажут еще как минимум двум семьям.

Социальная мера реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Жилище». Размер социальной выплаты по сертификату составляет не менее 30% от расчетной стоимости жилья для семей без детей и 35% — для семей с детьми или неполных молодых семей. Эти средства можно направить на покупку квартиры или строительство собственного дома.

В администрации округа вручили сертификаты молодой семье с ребенком до года и семье, где уже две девочки старше 10 лет.

«Ждали этого момента с нетерпением! Теперь все планы связаны с расширением, с покупкой нового жилья. Хотим, чтобы у дочерей были свои комнаты, чтобы они могли их обустроить, как хотят. Это очень прекрасное событие», — прокомментировала мама девочек.

Участником этой государственной программы может стать любая молодая семья. Условия простые: граждане не старше 35 лет, а также все члены семьи должны быть жителями Подмосковья.