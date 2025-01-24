Молодые работники образования получат ежемесячные выплаты в Подмосковье

Студенты колледжей или вузов, которые начали работать педагогами в Подмосковье, будут получать выплату на период обучения и преподавания. Ее размер составит три тысячи рублей, о чем сообщили в Мособлдуме.
«Если студент трудоустроится в школу или садик педагогом, он приобретет статус молодого работника и сможет получать ежемесячную выплату. А после окончания обучения, если также пойдет работать педагогом, получит уже статус молодого специалиста и соответствующие уже для этой категории меры поддержки», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Для молодых специалистов в Подмосковье предусмотрена выплата 150 тысяч рублей. Такая мера поддержки поможет адаптироваться и начать карьеру. Молодежь, выбравшая профессию педагога, может рассчитывать и на другие меры поддержки, включая дополнительные выплаты.
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