Молодые работники образования получат ежемесячные выплаты в Подмосковье

Студенты колледжей или вузов, которые начали работать педагогами в Подмосковье, будут получать выплату на период обучения и преподавания. Ее размер составит три тысячи рублей, о чем сообщили в Мособлдуме.

«Если студент трудоустроится в школу или садик педагогом, он приобретет статус молодого работника и сможет получать ежемесячную выплату. А после окончания обучения, если также пойдет работать педагогом, получит уже статус молодого специалиста и соответствующие уже для этой категории меры поддержки», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Для молодых специалистов в Подмосковье предусмотрена выплата 150 тысяч рублей. Такая мера поддержки поможет адаптироваться и начать карьеру. Молодежь, выбравшая профессию педагога, может рассчитывать и на другие меры поддержки, включая дополнительные выплаты.