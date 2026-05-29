Молодые предприниматели стали победителями конкурса «Создай НАШЕ

В конкурсе молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ», который проводится в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», победили 100 молодых бизнесменов из 46 регионов России. Среди них — восемь представителей Подмосковья, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Среди победителей — Андрей Галкин с проектом Caligenta Oral Care, предложивший функциональную жевательную резинку для профилактики стоматологических заболеваний. Сергей Казиков представил B2B-сервис S.A.G.E. на основе искусственного интеллекта для автоматической проверки рукописных домашних заданий в онлайн-школах.

Также в числе победителей оказались:

* Дмитрий Недодаев с полностью автоматической чаеваркой TeaVibe; * Александра Волкова с проектом «Нобилис.Тех» — цифровым ядром для российских фармпроизводств; * Анастасия Макеева с загородным детским клубом «ДАЧА»; * Анна Зернова с микроклонарной лабораторией «Растем и растим»; * Ольга Щербакова с проектом «Образник» по производству светильников и предметов интерьера.

Партнерами конкурса стали 16 крупнейших компаний страны. Они предоставили финалистам специальные возможности и выбрали победителей в своих номинациях.

Грант в 500 тысяч рублей от Фонда новых предпринимательских инициатив получила Ольга Парфенова за проект по производству высокочистых полуметаллов и редкоземельных элементов для радиоэлектроники, микроэлектроники и оптики.