Молодые активисты разработали проект велотрассы в парке Шатуры

Дополнительная спортивная зона может появиться в парке, который готовят к реконструкции. Проект специализированной велотрассы обсудили на встрече участников Молодежного парламента с представителями администрации, руководством Службы дорожного хозяйства и благоустройства и дирекцией парка.

Инициатива принадлежит ученику шатурского лицея Никите Киселеву, который давно увлекается катанием на велосипеде. Идею создания велодрома одобрил глава округа Николай Прилуцкий.

Никита Киселев с друзьями предварительно проверил территорию, где предполагается разместить трассу для катания на велосипедах. Консультант Молодежного парламента отметил, что площадка может быть оборудована «разгонкой» — стартовым подиумом различной высоты. На трассе могут располагаться трамплины из уплотненного грунта.

«Памп-трек не обязательно зацикливать, его можно пустить по всей площади. Кататься здесь смогут не только опытные райдеры, но и начинающие велосипедисты», — рассказал Никита Киселев.

Концепция велопарка, предложенная молодыми активистами, показалась участникам встречи интересным решением для дальнейшего зонирования городского общественного пространства. Главным вопросом останется реализация.

«Готовы связаться с коллегами из области, где есть подобные действующие велотрассы с поворотами, подъемами и спусками, продумать с проектировщиками, какие технические решения можно применить, и уже доработать некое типовое решение под нашу площадку», — сообщил заместитель главы Шатуры Вячеслав Федотов.