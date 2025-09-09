Молодожены из Шатуры обручились в парке в День округа

Молодожены Мария и Данила выбрали дату празднования Дня округа, чтобы скрепить свой союз узами брака. Торжественная регистрация прошла в беседке на набережной искусственного пруда в парке имени Гагарина.

Родные и близкие разделили с молодоженами важность и трогательность момента.

Поздравил молодоженов заместитель главы муниципального округа Шатура Илья Климов. Подарком для молодой семьи стал телевизор.

Молодые люди Мария и Данила — шатуряне, познакомились еще в юности, а встречаться начали спустя годы. История их отношений простая: Данила написал в соцсети Марии, пригласил ее на прогулку, и вот уже пять лет, как они не расстаются.

Напомним, выездная торжественная регистрация проводится бесплатно. В муниципальном округе Шатура провести официальную регистрацию брака можно в городских парках Шатуры и Рошаля. В парке имени Гагарина и парке «Крестов Брод» оборудованы специальные локации.

Подать совместное заявление и забронировать дату бракосочетания без посещения ЗАГСа можно на региональном портале госуслуг.