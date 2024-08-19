Учитель начальных классов Глеб Малов пополнил штат школы № 2 в Яхроме
В школу № 2 в сентябре придет работать новый учитель начальных классов. Первоклашек встретит Глеб Малов.
Глеб Витальевич еще в средней школе решил поступать в педагогический вуз. Родители хоть и не связаны с педагогикой, но выбор сына полностью поддержали. После Дмитровской школы № 1 он отучился в Государственном университете просвещения.
«Класса до седьмого не задумывался, кем хочу быть. Но уроки биологии, которые вел Сергей Евгеньевич Качанов, буквально втянули меня в профессию. У него были настолько интересные уроки, что я буквально „зависал“», — поделился Малов.
Окончив этим летом вуз, Глеб пришел работать в Яхромскую школу № 2.
«Конечно, первый День знаний будет для меня радостным и волнительным, ведь это — мои самые первые ученики. Очень жду начала учебы, их первых побед, успехов», — рассказал Глеб Витальевич.
Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал педагогическое собрание в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».