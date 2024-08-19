Андрей Воробьев анонсировал педагогическое собрание в Подмосковье

Большое педагогическое собрание пройдет в Подмосковье в августе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на встрече поднимут такие вопросы, как: готовность школ к новому учебному сезону, поддержка учителей и другие.

«Это съезд учителей, директоров школ. Знаю, что коллеги готовятся. Это всегда очень содержательная встреча. Уверен, что и на местах такой разговор, такое внимание к учителям также крайне необходимо», — отметил Воробьев.

По словам губернатора, в прошлом году в Московской области не хватало примерно двух тысяч учителей. На этом фоне правительство приняло соответствующие решения и провело мероприятия, которые предполагают компенсацию за аренду жилья педагогам.

«Мы дорожим нашими учителями, но, учитывая рост школ, количества школ и контингента, мы должны не забывать о важности привлечения учителей», — заключил Воробьев.

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