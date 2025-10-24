Молодой педиатр пополнил штат Конобеевской сельской амбулатории в Воскресенске

Сейчас в медучреждении идет ремонт, и Артур Юнусов принимает маленьких пациентов в Барановской амбулатории. Он окончил Сибирский государственный медицинский университет и пять лет трудился в небольшом городе Калининградской области. В село Конобеево Воскресенского городского округа он переехал вместе с супругой-программистом и маленькой дочерью.

«У нас в стране большой дефицит кадров в малонаселенных пунктах. Когда я учился, мои однокурсники мечтали поехать в страны третьего мира лечить детей. А мне всегда казалось это странным, потому что в России тоже множество мест, где малыши нуждаются в медицинской помощи», — поделился Артур.

Выбор профессии молодой педиатр связывает с семейной историей, когда его младшая сестра болела менингитом и полгода провела в реанимации.

«Мне было уже 12 или 13 лет, и я немного понимал, что происходит. В тот же период я смотрел сериал „Клиника“. Все это пересеклось, и я подумал, что если есть дети, которым нужна помощь, то я могу стать тем, кто эту помощь окажет», — рассказал врач.

Он отмечает, что сейчас государство поддерживает медиков первого звена, участковых педиатров в малых населенных пунктах. Артур Юнусов стал участником программы «Земский доктор». По ней молодым врачам предоставляют единовременную выплату в один миллион рублей. Помимо этого, Московская область компенсирует аренду жилья в размере 20 тысяч рублей. Педиатру также помогли устроить ребенка в детский сад.