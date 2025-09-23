Молодой инженер приобрел квартиру в Балашихе благодаря соципотеке

Трудовой стаж специалиста на момент подачи заявления для участия в программе составлял четыре года. Год назад он женился, и вопрос с квартирой стал особенно актуальным.

«За время обучения заинтересовался направлением разработки антенн и устройств СВЧ. Написал ВКР сначала в бакалавриате, потом в магистратуре и сейчас продолжаю обучение в аспирантуре. Самое интересное, что мое направление комплексное, то есть необходимо искать решения в различных направлениях. Больше всего радует, когда результаты расчетов сходятся с экспериментом. Это позволяет косвенными методами увидеть то, что нельзя увидеть глазами», — отметил Кирилл Харлампьев.

Программа «Социальная ипотека», реализуемая в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева, предназначена для поддержки различных категорий работников. Воспользоваться льготными условиями приобретения жилья могут медицинские работники, педагоги, молодые ученые, а также специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

«Программа нам очень сильно помогла. Вместе с женой мы выбирали различные варианты как среди вторичного рынка, так и новостроек. В итоге остановились на двухкомнатной квартире в микрорайоне Железнодорожный. Нам важна была транспортная доступность и хотелось жить недалеко от работы. Наша „двушка“ будет уже с отделкой и большой кухней. Сдача дома планируется весной следующего года, поэтому постепенно выбираем варианты мебели и кухню», — рассказал Кирилл Харлампьев.

Полный перечень специальностей, представители которых могут претендовать на участие в программе, а также подробные условия ее получения опубликованы на официальном сайте Министерства жилищной политики Московской области.