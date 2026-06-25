Молодой агроменеджер победила в предварительном голосовании в Воскресенске

Кандидатуру 25-летнего руководителя двух крупных агрохолдингов «Емельяновка» и «Сосновка» поддержало большинство жителей Воскресенска, принявших участие в электронном предварительном голосовании. В активе Аси Исаевой — управление коллективом численностью более 650 специалистов и опыт работы на современном высокотехнологичном производстве.

Главным приоритетом своей работы она называет не только производственные показатели, но и качество жизни сотрудников. Примером служит тракторист-машинист Андрей Сериков, который переехал в регион в 2022 году и сразу получил служебное жилье, высоко оценив условия труда и отношение руководства.

«Я с детства видела, что такое сельское хозяйство. Это про высокие технологии, про что-то живое. Огромные комбайны — это заводы на колесах, которые помогают заготавливать качественные корма. Но главное — это люди. Переезжают семьями, остаются, растут. Значит, мы движемся в верном направлении», — прокомментировала Ася Исаева.

Особое внимание в своей программе кандидат уделяет образовательным проектам. В прошлом году при ее поддержке в Емельяновской школе открыли первый профильный агрокласс. Победа в предварительном голосовании «Единой России», по словам Исаевой, стала для нее не статусом, а инструментом для реализации системных задач. Жители Воскресенска выбрали ее как кандидата, способного представлять интересы округа в Московской областной думе.