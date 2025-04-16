Молодогвардейцы в Серебряных Прудах принесли лекарства пенсионеру домой

Пожилой житель Серебряных Прудов, почувствовав недомогание, обратился к волонтерам за помощью. Неравнодушные активисты оперативно организовали доставку необходимых медикаментов в тот же день.

В период межсезонья традиционно наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, в случае болезни рекомендуется соблюдать постельный режим и своевременно принимать лекарства, поручив поход в аптеку близким. Особенно это важно для одиноких жителей округа, в том числе пенсионеров, которым на помощь приходят молодогвардейцы.

С декабря 2024 года в Серебряных Прудах действует адресная помощь для пожилых и нуждающихся граждан. Оформить заявку можно онлайн, отправив сообщение в группах «Молодой гвардии Единой России» во «ВКонтакте», а также по телефону общественной приемной: 8 (901) 743-72-49.

Такие инициативы способствуют поддержке и заботе о пожилых жителях округа, обеспечивая им необходимую помощь в трудные моменты.