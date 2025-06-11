Молодогвардейцы в Можайске поздравили медиков с профессиональным праздником

День медицинского работника отметят в России 15 июня. В преддверии праздника участники местного отделения «Молодой гвардии Единой России» устроили сюрприз персоналу Можайской больницы.

Прямо перед входом в учреждение здравоохранения активисты написали мелом на асфальте «Спасибо за труд». Молодогвардейцам помогали также маленькие пациенты детской поликлиники. Трехлетний Лев вместе с бабушкой и дедушкой увлеченно раскрашивал буквы, добавляя яркие цвета.

Руководитель МГЕР Можайского округа Дарья Куткова рассказала, что целью акции было показать, как необходимы каждому человеку врачи. «Внимание к медицинскому персоналу помогает создавать атмосферу уважения и поддержки, что особенно важно в нашей стране», — отметила она.

Напомним, в Московской области действуют специальные меры поддержки для медицинских работников. Это программы «Приведи друга», «Социальная ипотека», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и ряд других льгот.