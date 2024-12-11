Молодогвардейцы в Балашихе приняли участие в акции «Доброе дело»

Молодогвардейцы Балашихи продолжают демонстрировать свою активную позицию в рамках акции «Доброе дело». На этот раз активисты «Молодой Гвардии» помогли организовать досуг для болельщиков на хоккейном матче, который прошел в Ледовом Дворце «Арена Балашиха».

Инициативу поддержали местные активисты, обратившиеся за помощью в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия». Ребята с радостью откликнулись на просьбу и порадовали посетителей мероприятия тульскими пряниками.

«Мы всегда с радостью принимаем участие в акции „Доброе дело“. Сегодня дети и взрослые благодарили нас за пряники. Эта акция еще раз доказывает, что добрые дела не требуют колоссальных усилий, зато отклик от них позитивный», — отметил руководитель «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

Акция «Доброе дело» предоставляет возможность привнести в жизнь немного радости, тепла и положительных эмоций. Это яркий пример того, как можно сделать мир чуть лучше, потратив совсем немного времени и усилий. Молодогвардейцы Балашихи своим участием подчеркивают важность добровольческой деятельности и демонстрируют готовность включаться в общественно значимые проекты, принося пользу и радость жителям города.

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