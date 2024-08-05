Акваторию пруда в микрорайоне Восточном в Лобне расчистили от мусора
Команда «Молодой гвардии Единой России» в Лобне провела субботник. Активисты расчистили от мусора пруд в микрорайоне Восточном.
К волонтерам присоединился руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России», муниципальный депутат Алексей Кожухалов. Вместе они навели порядок в акватории водоема.
«Мы выступаем за поддержку окружающей среды и считаем, что важно проводить такие мероприятия. В Восточном мы очистили береговую линию, а также провели „Мусорную рыбалку“, освободив и сам водоем от вредоносного мусора», — рассказали активисты.
Субботники в Лобне проходят регулярно, анонсы публикуют в Telegram-канале молодежного объединения.
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