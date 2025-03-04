Молодогвардейцы провели игровую программу для детей с ОВЗ в Лосино-Петровском

Проводить программу развлекательных мероприятий, приуроченных к Масленице, в Лосино-Петровском помогали активисты «Молодой гвардии» и движения «Волонтеры Подмосковья». Они подготовили развлекательное событие для пациентов отделения детской реабилитации «Лосенок».

Мероприятие посвятили Масленице. Для детей организовали конкурсы и игры.

Ребята соревновались в скачках на лошадках, беге в мешках, эстафете с метлами. Всех желающих угостили главным лакомством праздника — блинами.

В финале молодогвардейцы доставили чучело Масленицы. Оно стало украшением праздника.

Ранее мы рассказывали о том, что Масленицу отметили в парке «Москворецкий» в Воскресенске. Для жителей организовали концерт, конкурсы и чаепитие.

Также областной Масленичный праздник прошел в парке «Кривякино» в Воскресенске. Здесь состоялись игры, а также творческие выступления.