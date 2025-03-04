Масленицу отметили в парке «Кривякино» в Воскресенске

Областной Масленичный праздник прошел в парке «Кривякино» в Воскресенске. Для жителей организовали развлекательную программу с играми, конкурсами и творческими выступлениями.
Мероприятие назвали «Солнечная Масленица». Организаторы подготовили песни, танцы, конкурсы и игры. У главного входа желающие могли покататься на лошадях и пони, поиграть в лазертаг.
Также каждый желающий получил шанс принять участие в викторинах, мастер-класса и буккросинге. Поздравил жителей с праздником глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.
Выступления в парке представили фольклорный коллектив «Вечерка» из Хорлова и ансамбль «Душа цыгана» из Москвы. Концертно-игровую программу провели воспитанники ДК «Юбилейный» и ДК «Химик».
Гостей парка угощали блинами и чаем. Также прошла выставка-ярмарка изделий ручной работы местных мастеров.
На локации «Казачья слобода» организовали интерактивные игры и провели выступления казачьего сектора усадьбы Кривякино, потешные игры, забавы и состязания. Артисты из ДК деревни Чемодурово, ДК «Цементник» и АО «Уралхим» провели развлекательные игровые программы.
В финале праздника по традиции провели обряд сжигания чучела Масленицы.
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