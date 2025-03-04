Масленицу отметили в парке «Кривякино» в Воскресенске

Областной Масленичный праздник прошел в парке «Кривякино» в Воскресенске. Для жителей организовали развлекательную программу с играми, конкурсами и творческими выступлениями.

Мероприятие назвали «Солнечная Масленица». Организаторы подготовили песни, танцы, конкурсы и игры. У главного входа желающие могли покататься на лошадях и пони, поиграть в лазертаг.

Также каждый желающий получил шанс принять участие в викторинах, мастер-класса и буккросинге. Поздравил жителей с праздником глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.