Молодогвардейцы провели акцию «Мусорная рыбалка» в Лобне | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 14:54 Молодогвардейцы провели акцию «Мусорная рыбалка» в Лобне Пресс-служба администрации г. о. Лобня

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Активисты «Молодой гвардии» в Лобне провели субботник на озере Киово. Акция «Мусорная рыбалка» должна привлечь внимание к проблемам экологии.

Ребята собрали мусор на прибрежной территории озера Киово, вылавливая его из воды на лодках. Всего было собрано более четырех больших пакетов мусора.

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«При любой возможности молодогвардейцы местного отделения принимают участие в субботниках. Мы понимаем, что чистота округа во многом зависит от нас самих», — отметил руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Денис Барабанов.

Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня Пресс-служба администрации г. о. Лобня

После субботника активисты провели для всех желающих мастер-класс по рисованию на шоперах.

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