Молодогвардейцы поздравили педагогов гимназии № 1 в Балашихе с Днем учителя

В преддверии Дня учителя активисты «Молодой гвардии» в Балашихе вместе с руководителем и депутатом городского совета посетили два филиала гимназии № 1 имени Героя России Алексея Васильевича Баландина. Они поздравили педагогов с профессиональным праздником.

В городском округе Балашиха ребята из «Молодой гвардии» поздравили педагогов гимназии № 1 с Днем учителя. Преподавателей ждали теплые слова, улыбки, цветы, веселые плакаты и отличное настроение. Всего в акции приняли участие около 50 сотрудников образовательного учреждения.

Сегодня в Балашихе работают 3147 учителей и 1721 воспитатель, многие из которых имеют почетные звания и награды разного уровня. Педагоги городского округа регулярно становятся победителями и призерами профессиональных конкурсов.

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