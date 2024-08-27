Молодогвардейцы передали продукты бабушке бойца СВО из Балашихи

Пенсионерка Валентина, жительница округа и бабушка мобилизованного бойца СВО, обратилась к молодогвардейцам Балашихи. Женщина попросила о продовольственной помощи. Ее просьба не осталась без внимания.

В рамках акции «Доброе дело» активисты «Молодой гвардии» быстро откликнулись и передали Валентине набор, в который вошли крупы, чай, сахар и другие необходимые продукты.

«Для нас важно поддерживать наших граждан, особенно тех, кто сталкивается с трудностями в нынешнее непростое время. Мы готовы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, и всегда откликаемся на подобные обращения. Поддержка ветеранов и семей мобилизованных — одна из наших главных задач», — отметил руководитель «Молодой гвардии» Балашихи Алексей Егоров.

Он также подчеркнул, что организация планирует продолжать поддерживать подобные инициативы, уделяя особое внимание семьям мобилизованных и ветеранов.

Алексей Егоров напомнил, что жители Балашихи, которые нуждаются в помощи или консультации, могут обратиться в общественную приемную по телефону 8 (985) 193-64-03 для записи и получения необходимой поддержки.

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