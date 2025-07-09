Молодогвардейцы отметили День семьи, любви и верности в Лосино-Петровском

В городском округе Лосино-Петровский прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, в котором активное участие приняла «Молодая Гвардия Единой России». Организаторами события выступили местное отделение партии «Единая Россия», молодежный центр «Движение», Администрация округа и спортивный клуб «Олимпиец».

Участники праздника получили массу положительных эмоций и остались очень довольны совместным времяпрепровождением. Организаторы выразили благодарность всем, кто присоединился к мероприятию, и подчеркнули планы проводить подобные встречи регулярно. Такие события дают возможность собираться вместе, укреплять связи и наслаждаться общением.