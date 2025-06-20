Молодогвардейцы организовали кинопоказ под открытым небом в Воскресенске

В Сквере 75-летия Победы в Воскресенске прошел кинопоказ под открытым небом. Мероприятие организовали активисты «Молодой гвардии» в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».

На кинопоказ, чтобы поддержать коллег, приехали волонтеры и молодогвардейцы из Коломны. Мероприятие объединило семьи с детьми, дружеские молодежные компании и просто активных жителей Воскресенска.

Вклад в организацию киновстречи на свежем воздухе внес руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

«Молодежь — наше будущее, и такие инициативы помогают развивать культурный досуг, объединять людей и вдохновлять на новые идеи. Надеюсь, что подобные кинопоказы станут традицией и будут радовать наших молодых жителей еще не один раз», — отметил Сергей Слепов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.