Молодогвардейцы напомнили жителям Мытищ правила безопасности на водоемах

Фото: Пресс - служба Мытищи

В городском округе Мытищи молодогвардейцы провели профилактическую акцию, направленную на предотвращение чрезвычайных ситуаций на воде. В рамках мероприятия активисты раздавали листовки с информацией о том, как обезопасить свою жизнь.

Так, основными правилами безопасности является ношение спасательных жилетов при катании на лодках или других плавсредствах, не заходить в воду в непредназначенных для этого местах, отказаться от употребления алкоголя и постоянно наблюдать за детьми, находящимися у воды.

Отметим, что информационная кампания направлена на повышение осведомленности граждан о необходимости соблюдения мер безопасности для предотвращения трагедий на водоемах. Власти города поддерживают такие инициативы и напоминают о важности ответственного отношения к отдыху у воды.

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