Молодогвардейцы из Лобни приняли участие в форуме «ПолитЗавод» в Мособлдуме

Активисты «Молодой Гвардии» из Лобни приняли участие в региональном этапе кадрового проекта «ПолитЗавод». Он прошел в Московской областной Думе и собрал сотни молодых людей со всего Подмосковья.
В ходе форума участники обсудили развитие рынка труда в общественно-политической сфере, кадровые платформы и программы поддержки молодых специалистов региона. Также в рамках мероприятия состоялась встреча с депутатом Московской областной Думы Линарой Самединовой.
Кроме того, активисты обменялись опытом реализации молодежных проектов.
Делегация из Лобни активно включилась в работу форума и планирует использовать полученные знания для реализации социальных и образовательных инициатив в своем городском округе.
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