Молодогвардейцы из Лобни поздравили ветерана Иосифа Коткова с Новым годом

Активисты «Молодой гвардии Единой России» и муниципальный депутат Александр Кузьмиченко приехали в гости к ветерану Великой Отечественной войны Иосифу Коткову. Они поздравили его с наступающим Новым годом и вручили подарок.

Иосиф Котков радушно встретил гостей.

«От всей души поздравляем всех ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом! Желаем вам душевного тепла, внимания близких и как можно больше поводов для радости. Пусть каждый ваш день будет согрет заботой, а здоровье никогда не подводит», — сказали активисты.

Отметим, что члены местного отделения «Молодой гвардии Единой России» регулярно проводят благотворительные и социально-значимые акции. Помимо этого, активисты помогают организовывать культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».