Молодогвардейцы и школьники Люберец помогли приюту для животных

Партийцы и молодогвардейцы Люберец передали приюту для животных «Домик мелкашей» корма, пеленки, игрушки и лекарства. Акция прошла в рамках проекта «Защита животного мира» партии «Единая Россия».

В ней приняли участие ученики школы № 18, которые собрали необходимые вещи для собак, спасенных с улицы. В приюте школьникам показали, как содержатся животные, и дали возможность пообщаться с ними.

«Очень важно, чтобы дети сами видели, как животные нуждаются в помощи. Сегодня школьники принесли корма, пеленки, игрушки и лекарства, и у них была возможность пообщаться с собаками. Многие из этих животных пережили жестокое обращение, и каждый проявленный ребенком жест доброты для них — это огромная поддержка», — сказала исполняющая обязанности руководителя Молодой Гвардии в Люберцах Мария Калугина.

Она добавила, что молодогвардейцы на постоянной основе помогают приютам: передают помощь, гуляют с животными, проводят акции и дважды в год организуют благотворительный концерт.

«Важно, чтобы внимание к проблемам бездомных животных формировалось с детства», — заключила муниципальный координатор проекта «Защита животного мира» Мария Калугина.