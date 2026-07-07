Молодогвардейцев наградили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе отметили представителей молодежного движения за участие в общественных и социальных проектах. Благодарственные письма вручили активистам местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» в рамках празднования Дня молодежи.

На главной сцене праздничной площадки состоялась церемония награждения молодых жителей округа, которые принимают активное участие в жизни муниципалитета. Благодарственные письма получили представители местного отделения «Молодой Гвардии Единой России». Награды активистам вручили депутат Совета депутатов Ленинского городского округа, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Банченко и заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации округа Лариса Лазарева.

«Сегодня в Ленинском округе сформировалась сильная команда молодых людей, которые готовы участвовать в решении важных общественных задач. Они помогают жителям, развивают добровольческие инициативы, реализуют социальные проекты и показывают пример активной гражданской позиции», — сказал депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Дмитрий Банченко.

Среди награжденных оказались молодые люди, которые участвуют в волонтерских, патриотических и социальных проектах, оказывают помощь жителям, занимаются организацией городских событий и поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. В администрации округа отметили, что вклад активистов помогает развивать добровольческое движение и укреплять взаимодействие между молодежью и жителями муниципалитета.

«Для нас это не просто благодарственное письмо, а знак того, что наша работа важна и приносит пользу людям. Мы продолжим участвовать в волонтерских и патриотических проектах, помогать жителям округа и привлекать больше молодых людей к общественной деятельности», — отметила активистка местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александра Мезенцева.

Местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» Ленинского городского округа регулярно проводит экологические, спортивные, патриотические и добровольческие акции. Активисты также участвуют в гуманитарных инициативах и оказывают поддержку жителям округа.