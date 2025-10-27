Молодинская сельская библиотека в Чехове отметила 100-летие

Учитель и местный житель Мария Воскресенская 25 октября 1925 года основала Молодинскую сельскую библиотеку. На тот момент книжный фонд насчитывал около 200 томов из личной коллекции библиотеки.

На празднике присутствовали не только сотрудники библиотеки и читали, но и неравнодушные жители и представители администрации. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин поздравил коллектив со знаменательной датой.

«Сто лет назад ваша деятельность началась скромно, но с тех пор многое изменилось: расширился фонд книг, появились новые технологии и современные формы обслуживания читателей. Но неизменным остается главное — теплое отношение сотрудников к своим посетителям, внимание к каждому читателю, искреннее желание поддерживать интерес к культуре и науке. От всей души желаю коллективу Молодинской библиотеки здоровья, счастья, успехов в работе и новых творческих свершений! Пусть ваш труд приносит радость людям, дарит удовольствие и помогает раскрывать таланты каждого читателя, а впереди будет еще много ярких моментов, радостных встреч и незабываемых мероприятий!», — отметил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.