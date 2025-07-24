Молодежный турнир самокатчиков прошел в Луховицах

Турнир Game of Scoot среди самокатчиков провели в Луховицах. Более тридцати спортсменов поборолись за победу.

Организаторами мероприятия выступили молодежный центр «Юнимакс» и администрация муниципального округа Луховицы. Участники проходили ряд испытаний, а жюри оценивали их по нескольким основным критериям.

«Ребята соревновались в стабильности, количестве и уровне трюков. Правила были такие: один участник загадывает другому трюк, если он не повторяет, то получает штрафной балл в виде буквы из слова Scoot. Участник, который собирает это слово, автоматически проигрывает», — рассказал директор молодежного центра «Юнимакс» Дмитрий Силаев.

Победителями соревнований стали жители Луховиц Александр Кривобок и Михаил Ерошин.

Турнир имел большую популярность среди молодежи, зрителей было много, поэтому он вполне сможет стать традиционным, считают организаторы.