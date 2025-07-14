Молодежный туристический слет прошел в Воскресенске

Открытый туристический слет «Вертикаль» уже в девятый раз собрал в лесном массиве возле поселка имени Цюрупы на берегу реки Нерская молодых любителей активного отдыха. В соревнованиях приняли участие 14 команд и более 250 человек.

В течение четырех дней участники проходили различные спортивные и творческие испытания, где проявляли ловкость, силу, смекалку и другие таланты. Подростки приобрели не только новые навыки, но и уверенность в себе.

Нововведением этого года стали соревнования по триатлону памяти Сергея Воронина, который стоял у истоков создания туристического слета «Вертикаль». Состязания объединили дартс, настольный теннис и стрельбу из лука, этапы, которые любил Сергей Воронин.

«Он был и судьей, и сам участвовал. Всегда это проходило с ноткой юмора. Было очень смешно и интересно», — рассказала директор Культурно-досугового центра, организатор туристического слета Ольга Якимова.

«Здорово, что у нас сохраняются традиции, появляются новые люди, увеличивается численность желающих принять участие», — отметила заместитель Воскресенска Ольга Коротеева.