Молодежный центр в Реутове стал участником областного проекта «Умный ДК»

Молодежный досуговый центр в Реутове присоединился к масштабному проекту правительства Московской области «Умный ДК». Инициатива направлена на комплексную модернизацию учреждений культуры.

В проекте примут участие 50 пилотных объектов Московской области. В его рамках внедрят единый фирменный стиль, запустят передовые онлайн-сервисы, установят высокотехнологичные решения, включая камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом.

Ключевой составляющей станет сервис «Открытый ДК», который доступен на портале «Дома культуры Подмосковья». Жители смогут забронировать репетиционный зал, студию звукозаписи, сцену или мастерскую. Это откроет дополнительные возможности для проведения самостоятельных репетиций и мастер-классов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что цель проекта — сделать так, чтобы дома культуры не простаивали, и каждый смог заняться творчеством в удобное время.

Проект «Умный ДК» создает комфортную инфраструктуру. В учреждениях оборудуют бесплатный Wi-Fi, точки для зарядки гаджетов, вендинговые аппараты и велопарковки. Все навигационные элементы — от вывесок до указателей — приводят к единому стилю. Особое внимание уделяют безопасности. Камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом обеспечивают порядок и анализируют загруженность помещений. Система считает количество посетителей и определяет наиболее популярные зоны, чтобы оптимизировать расписание.

Участие центра — важный шаг для развития молодежной культуры в Реутове. Это поможет сделать ее более насыщенной, современной и открытой для творческих инициатив жителей.