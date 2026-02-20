Молодежный Сретенский бал прошел в Раменском округе

В Доме Причта Покровского Храма села Карпово состоялся Молодежный Сретенский бал. Участниками мероприятия стали более 100 человек.

Гости бала заранее подготовили образы, соответствующие эпохе: девушки выбрали вечерние платья, юноши и мужчины — исторические фраки, смокинги и парадные мундиры. Под руководством танцмейстера пары исполнили классические танцы под живую музыку.

Соорганизатором события выступил Раменский молодежный центр. Организаторы отметили, что бал дает молодым людям возможность в неформальной обстановке познакомиться с историческими танцами и культурными традициями.

Подобные мероприятия способствуют сохранению культурного наследия и приобщению молодежи к истории через непосредственное участие в старинных танцевальных вечерах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.