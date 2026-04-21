Молодежный казачий клуб «Атаман» из Наро-Фоминска получил премию «Служение»

Основанный ветераном специальной военной операции Денисом Онищенко «Молодежный казачий клуб „Атаман“» из Наро-Фоминска стал лауреатом премии «Служение» в номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета». Как сообщила пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области, проект занял второе место.

Ведомство поздравило создателя проекта с заслуженной наградой.

«Его путь сам по себе является примером настоящего служения!» — подчеркнули в пресс-службе.

Денис Онищенко за свои заслуги в зоне проведения специальной военной операции стал кавалером ордена Мужества в 23 года.

После возвращения с фронта он поступил на работу в наро-фоминский Молодежный комплексный центр, где создал свой клуб «Атаман» для воспитания подрастающего поколения в духе служения Отечеству.

Первое место в номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета» премии «Служение» занял проект «Школа с мэром» главы Краснодара Евгения Наумова.

Бронза досталась проекту «Школа сельского старосты» — главному советнику исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Елене Чукановой.

Первое место в номинации «Инициатива каждого — общий успех» получил проект «Антидрон 3Д Пончо», созданный специалистом Комплексного молодежного центра в Долгопрудном Анастасией Корневой.

Она придумала и создала пончо, созданное из специальных тканей, укрывающее бойцов от беспилотников. Внешний слой позволяет военному слиться с лесной или полевой растительностью, а внутренняя подкладка из фольгированной ткани рассеивает тепло тела.