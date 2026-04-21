Жительница Долгопрудного получила премию «Служение» за проект по защите от БПЛА

Во вторник, 21 апреля, подводят итоги Всероссийской муниципальной премии «Служение». Победительницей в одной из номинаций стала представительница Долгопрудного.

Анастасия Корнева заняла первое место в категории «Инициатива каждого — общий успех» с проектом «Антидрон 3Д Пончо». Она является специалистом Комплексного молодежного центра в Долгопрудном.

Победительница выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за оказанное доверие, а также поблагодарила команду премии «Служение».

«Это очень почетно — получить такую премию. Долгопрудный — город высокого полета, это сейчас наукоград. И наш город очень дружный. И хочется поблагодарить главу городского округа Долгопрудный Сотника Олега Анатольевича за всестороннюю поддержку участников специальной военной операции», — отметила в своей речи Анастасия Корнева.

Серебро взяла представительница Кемерова и бронзу — участница из Тульской области.