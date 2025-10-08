Молодежный форум «Школа добрососедства» прошел в Воскресенске
В молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске прошел форум «Школа добрососедства». Мероприятие, организованное Министерством информации и молодежной политики Московской области, проводится уже восьмой год подряд, начиная с 2017 года.
Для старшеклассников, студентов и молодых спортсменов из воскресенских секций выступили и ответили на вопросы Валерий Иринчеев, кандидат юридических наук, доцент кафедры юриспруденции Российского университета кооперации, и Тамара Царева, научный сотрудник (кандидат исторических наук), руководитель редакционно-издательского отдела ИЭА РАН.
Ключевыми темами форума стали вопросы профилактики экстремизма среди молодежи и расширение знаний участников о культурных традициях и обычаях народов России.
Особое внимание было уделено важности сохранения исторической памяти и связи событий Великой Отечественной войны с современными реалиями.
Встреча в таком формате оказалась весьма актуальной и полезной, помогая молодым людям разобраться в интересующих их вопросах.