Российский университет кооперации стал площадкой проведения форума для молодежных некоммерческих организаций Московской области. Своим опытом поделились ведущие спикеры из числа лидеров России.

Мероприятие состоялось в рамках XV межрегионального форума, посвященного развитию институтов гражданского общества. Его участники обменялись опытом организации и проведения различных мероприятий.

Представители молодежных некоммерческих организаций Подмосковья показали свои достижения в области реализации социально значимых программ и проектов.

Командир штаба студенческих отрядов Российского университета кооперации Снежана Аврамчук рассказала, что основная деятельность организации направлена на трудоустройство студентов в свободное от учебы время. Молодые люди имеют возможность поработать в качестве пожарных, официантов, проводников, в сельском хозяйстве и строительных отрядах. Участникам вручают значки за участие в мероприятиях и поездках по всей стране.

Организовали форум Общественная палата Московской области, Министерство информации и молодежной политики региона, Совет проекторов по молодежной политике и воспитательной работе образовательных организаций высшего профессионального образования Подмосковья, Российский университет кооперации и автономная некоммерческая организация» «Россия — страна возможностей».

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