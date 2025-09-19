Молодежный флешмоб ко Дню города прошел в Серпухове

Порядка 150 молодых жителей поселка Пролетарский 18 сентября приняли участие во флешмобе «Мой славный Серпухов», приуроченном к празднованию очередной годовщины города. Участники выстроились в живую цифру 686 — символ, который объединяет поколения и подчеркивает уважение к истории родного края.

Композиция из людей должна была визуально показать связь времен и гордость за малую родину. Мероприятие подготовил Молодежный центр «Молодость».

«Спасибо за организацию флешмоба Молодежному центру „Молодость“», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Флешмоб стал не только демонстрацией творческой энергии молодежи, но и примером того, как нестандартно можно отмечать важные исторические даты и объединять жителей разных возрастов вокруг общих ценностей.

Это событие открыло череду праздничных мероприятий в честь Дня города, которые продлятся несколько дней. Основная дата празднования — 20 сентября.