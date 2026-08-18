Молодежный фестиваль вокалистов прошел в Люберцах
Творческий фестиваль «Голос улиц» впервые прошел в Наташинском парке в Люберцах. Особенностью концерта стало то, что на сцену мог выйти любой желающий.
Для участников не было никаких ограничений — ни по географии, ни по возрасту, ни по жанрам, ни по количеству песен. Мастерство вокала показали в Наташинском парке около 10 исполнителей, среди которых были и гости из Котельников и Ленинского округа.
Большой масштабный проект «Голос улиц» запустила «Молодая гвардия», он проходит по всему Подмосковью. «Мы надеемся в разных парках, в разных городах провести это все еще более масштабно», — сказала руководитель «Молодой гвардии» в Люберцах Мария Калугина.
София Спицкая занимается вокалом уже шесть лет, она обладательница Гран-при многих конкурсов, но каждый из них — это дополнительный опыт выступлений на сцене. Поэтому девушка использует каждую возможность. «Прихожу на такие концерты, чтобы раскрепоститься, показать какие-то эмоции, чтобы на сцене, где уже жюри будет, мне было легче», — поделилась София Спицкая.
Фестиваль продолжится в других городах Подмосковья, а лучших участников будут приглашать на масштабные городские мероприятия.