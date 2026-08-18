Молодежный фестиваль вокалистов прошел в Люберцах

Творческий фестиваль «Голос улиц» впервые прошел в Наташинском парке в Люберцах. Особенностью концерта стало то, что на сцену мог выйти любой желающий.

Для участников не было никаких ограничений — ни по географии, ни по возрасту, ни по жанрам, ни по количеству песен. Мастерство вокала показали в Наташинском парке около 10 исполнителей, среди которых были и гости из Котельников и Ленинского округа.

Большой масштабный проект «Голос улиц» запустила «Молодая гвардия», он проходит по всему Подмосковью. «Мы надеемся в разных парках, в разных городах провести это все еще более масштабно», — сказала руководитель «Молодой гвардии» в Люберцах Мария Калугина.