Молодежный фестиваль в честь Дня города прошел в Воскресенске

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

В рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в микрорайоне Новлянский прошел фестиваль «Воскресенск молодой». Участники мероприятия поучаствовали в спортивных соревнованиях и флешмобе волонтеров.

На празднике гости приняли участие в военно-патриотических играх, увидели семейную акробатику, посетили международную школу программирования «Алгоритмика», а также порадовались шоу мыльных пузырей.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов подчеркнул, что от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее нашей страны и судьба нашего округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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