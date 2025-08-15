Молодежный фестиваль «ПрофЛистФест» пройдет в Одинцове 16 августа

На площадке Звенигородского манежа Одинцовского городского округа в эту субботу пройдет молодежный фестиваль «ПрофЛистФест». Участники смогут познакомиться с реальными профессиями, попробовать их на практике и пообщаться с получить советы от сложившихся специалистов: предпринимателей, инженеров и людей творческих профессий.

Расписание фестиваля «ПрофЛистФест» разбито на четыре тематических модуля: «ЛИСТ возможностей» — информация о поступлении в колледжи, обучении, прохождении практики и дальнейшем трудоустройстве; «ЛИСТ карьеры» — первая работа, бизнес с нуля, востребованные направления СПО, например, авторемонт, аэрография, мультипликация, экстремальный спорт как бизнес и другие; «ЛИСТ практики» — мастер-классы; «ЛИСТ развлечений» — выставка мотоциклов от мотоклуба «Русский Рассвет».

Также в программе будут экскурсии, показательные выступления, розыгрыш призов от спонсорского банка.