Молодежный фестиваль медиаискусств открылся в Люберцах

В Люберцах открылся новый молодежный проект «МедиаЦех 4К». В церемонии принял участие глава округа Владимир Волков.

Владимир Волков поздравил молодежь с началом нового проекта для творчества и самореализации.

«Это мастерская будущих трендов и кузница профессиональных кадров. Молодежь округа — это крепкая команда единомышленников, людей увлеченных и неравнодушных. Их созидательная энергия находит свое воплощение в таких ярких и нужных проектах. Участниками первого потока „МедиаЦех 4К“ стали 45 юношей и девушек из образовательных учреждений округа», — отметил Волков.

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Ребята будут обучаться по четырем направлениям: лаборатория сценаристов-режиссеров, театральная лаборатория, техногуру и SMM-LAB. Также пройдут креативные фотосессии и экскурсии. В финале — выпускной с презентациями работ, которые будут выполнены во время цеха.

«Желаю новых интересных проектов и самореализации», — добавил Владимир Волков.

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