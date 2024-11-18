Молодежный фестиваль медиаискусств открылся в Люберцах

В Люберцах открылся новый молодежный проект «МедиаЦех 4К». В церемонии принял участие глава округа Владимир Волков.

Владимир Волков поздравил молодежь с началом нового проекта для творчества и самореализации.

«Это мастерская будущих трендов и кузница профессиональных кадров. Молодежь округа — это крепкая команда единомышленников, людей увлеченных и неравнодушных. Их созидательная энергия находит свое воплощение в таких ярких и нужных проектах. Участниками первого потока „МедиаЦех 4К“ стали 45 юношей и девушек из образовательных учреждений округа», — отметил Волков.