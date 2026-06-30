Молодежный фестиваль «Мечта. Гордость. Единство» прошел в Солнечногорске

В Солнечногорске отпраздновали День молодежи. Главным событием праздничной программы стал фестиваль «Мечта. Гордость. Единство», который развернулся на набережной озера Сенеж

Для гостей подготовили четыре тематических пространства, включившие около 30 различных активностей. В зоне «Мечта России» работали представители «Движения первых», «Молодой гвардии», «Волонтеров Подмосковья», «Юнармии» и молодежного парламента. Посетители познакомились с проектами молодых предпринимателей на площадке «Макет молодых», попробовали себя в управлении беспилотниками на локации «Пилот БПЛА», а также приняли участие в лекциях «Твой вектор развития» и «Росмолодежь.Гранты: проектируй будущее». Кроме того, в мастерской «Умельцы фронта» представили свыше 200 наименований изделий, изготовленных на 3D-принтерах для отправки в зону СВО и использования бойцами и медицинскими работниками.

Пространство «Гордость России» посвятили исторической памяти и подвигам военнослужащих. Здесь организовали выставку артефактов периода Великой Отечественной войны и экспозицию, рассказывающую о группе «Сапсан» и деятельности инженерно-саперных подразделений в Сирии, подготовленную ВПК ПО «Витязь». Среди представленных предметов были личные вещи Героя России, командира группы подполковника Бориса Михеева и майора Дмитрия Ловцева из Солнечногорска, погибших при выполнении боевой задачи. Для посетителей также провели акции «Стена памяти» и «Письмо солдату», встречи в формате «Диалог с героем», «Молодецкие забавы» и мастер-класс по сборке и разборке АК-47 и ПМ.

На площадке «Единство России» состоялись творческие и образовательные мероприятия. Гости приняли участие в мастер-классах и лекциях, сыграли в настольные игры, большие шахматы и дженгу, посетили зоны аквагрима и фотозону «Душа России». Представители «Активного долголетия» провели мастер-класс по валянию «Красного коня». Пространство «Молодость России» объединило спортивные активности, ярмарку молодежных инициатив, фестиваль красок Холи «Краски-шоу» и интерактивную площадку от регоператора «ЭкоПромСервис».

«Фестиваль „Мечта. Гордость. Единство“ объединил сотни жителей и гостей округа. Горжусь нашей молодежью. Вы талантливые, инициативные и неравнодушные. Именно за вами будущее Солнечногорска, Подмосковья и всей России», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Специальным гостем праздничного дня стал волонтер СВО, чемпион мира по единоборствам Александр Зарубин. Он поздравил молодежь с праздником и вместе с участниками присоединился к интерактивной игре «Город перемен», разработанной активистами «Молодой гвардии».

Отдельную программу подготовили для выпускников школ. В рамках Единого дня школьных выпускных для них организовали интерактивные площадки, образовательные лектории, фотозону с моментальной печатью снимков, а также вручили подарки и призы.