Молодежный фестиваль «Фактор веры» прошел в Химках

В городском округе Химки проходит молодёжный православный фестиваль «Фактор веры». В программе — лазертаг, арт-терапия, семинары священников и психологов и многое другое.

Праздник проводят для участников возрастом от 17 до 35 лет в Фирсановке.

«Подобные мероприятия объединяют верующих людей на основе традиционных духовно-нравственных ценностей и влияют на развитие активного православного молодёжного движения в Химках», — подчеркнула депутат местного Совета депутатов Галина Болотова.

В первый день для участников слёта провели торжественное знакомство и вводный инструктаж по правилам поведения. Также для них организовали встречу с теологом и экскурсию в киногород «Пилигрим Порто». В завершение первого дня прошёл сеанс арт-терапии.

В субботу, во второй день фестиваля, для участников проведут спортивно-тактическую игру «Лазертаг». В храме Святого Великомученика Георгия Победоносца пройдёт Всенощное бдение. А в вечернее время состоится костюмированный императорский бал в стиле 1812 года.

В воскресенье молодёжь примет участие в костюмированной военно-исторической постановке по христианской истории Древнего Рима, а после представит свои творческие номера в ходе концерта. Также молодые люди познакомятся с психологом Максимом Волковым и пообщаются с ним на тему семейных отношений.

Фестиваль проводят в рамках проекта «Фактор веры», поддержанного Фондом президентских грантов. Организаторами являются Благотворительный фонд «Ангел», Георгиевский и Смоленский храмы.

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