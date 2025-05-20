Молодежный блок международного театрального фестиваля завершился в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В городском округе Лобня проходит XXIX Международный театральный фестиваль «Русская классика-2025», в котором выступят как юные актеры, так и уже опытные артисты. Финальным представлением молодежного блока мероприятия стал спектакль «Сотворившая чудо» местной театральной студии «Апофеоз».

Международный фестиваль в городском округе Лобня собрал участников из разных уголков России и стран зарубежья. Театральные коллективы и студии представляют зрителям спектакли по произведениям русских писателей. Постановкой «Князь» по роману Льва Толстого «Война и мир» сегодня откроется профессиональный блок фестиваля. Программу можно посмотреть на сайте по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru опубликована афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте