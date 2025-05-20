Молодежный блок международного театрального фестиваля завершился в Лобне

В городском округе Лобня проходит XXIX Международный театральный фестиваль «Русская классика-2025», в котором выступят как юные актеры, так и уже опытные артисты. Финальным представлением молодежного блока мероприятия стал спектакль «Сотворившая чудо» местной театральной студии «Апофеоз».

Международный фестиваль в городском округе Лобня собрал участников из разных уголков России и стран зарубежья. Театральные коллективы и студии представляют зрителям спектакли по произведениям русских писателей. Постановкой «Князь» по роману Льва Толстого «Война и мир» сегодня откроется профессиональный блок фестиваля. Программу можно посмотреть на сайте по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru опубликована афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.