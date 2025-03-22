Молодежные парламенты ДНР и Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве

Делегация Народного Совета ДНР во главе с председателем Константином Кузьминым вместе с представителями Московской областной Думы посетила учебно-методический центр патриотического воспитания молодежи «Авангард», который находится в парке «Патриот». На встрече также подписали соглашение между молодежными парламентами Подмосковья и ДНР.

Гости осмотрели центр и познакомились с его образовательными программами. Это место играет важную роль в подготовке молодежи к службе в армии и воспитании у нее чувства ответственности за страну. Здесь проходят учебные курсы, военные сборы и тренировки. В центре есть современные классы, тренажеры и полигоны, где кадеты осваивают базовые навыки военной службы.

«Безусловно, мы как два молодежных парламента очень похожи. У нас есть общие задачи: это и правовое просвещение молодежи, и участие в улучшении законодательства в сфере молодежной политики. Мы уже договорились о совместных проектах. Ребята из Подмосковья хотят приехать в Донецк, чтобы обменяться опытом и привезти гуманитарную помощь», — подчеркнула председатель Московского областного молодёжного парламента Татьяна Некрасова.

Председатель молодежного парламента ДНР София Мартинкевич добавила, что они рады знакомству с коллегами и уже наладили взаимодействие для будущих проектов. По ее словам, в дальнейшем планируются совместные инициативы и визиты.